Personal municipal de Lalín, en el pleno de la red de iniciativas urbanas

Dos técnicas del Concello de Lalín se desplazaron a la localidad granadina de Armilla para participar en el XII Pleno de la Red de Iniciativas Urbanas. Las jornadas se desarrollaron bajo el lema El despegue de los planes Edil, donde los responsables de fondos europeos del ministerio aclararon a los participantes dudas sobre trámites y procedimientos en la gestión de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local que en Lalín supondrán inversiones por más de 10 millones.