La patrona trae fiesta y baile al Colegio de Lourdes
El CPR Nosa Señora de Lourdes de A Estrada conmemoró ayer la festividad de su patrona, la Virgen de Lourdes. La jornada estuvo marcada por un festival que combinó la celebración religiosa con el espíritu del carnaval, permitiendo que los alumnos subieran al escenario disfrazados para ofrecer actuaciones musicales y coreografías en un ambiente festivo.
