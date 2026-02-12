Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lalín cierra parques y el Pontiñas por el viento

El Concello de Lalín decidió precintar parques infantiles como el de la Praza da Vila o el de Loriga para prevenir incidencias ante las rachas de viento registradas ya durante la jornada de ayer. Hasta nuevo aviso también se prohibirá el acceso al Paseo do Pontiñas, donde como en los demás espacios públicos, se colocarán señalizaciones identificativas.

