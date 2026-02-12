Laiño inaugura su exposición en el Centro Cultural Vista Alegre
Ayer tarde tuvo lugar la inauguración en las instalaciones del Centro Cultural Vista Alegre de A Bandeira de una nueva exposición de pintura con obras de Laiño, artista natural de O Milladoiro. La muestra pictórica, que lleva por título genérico «Reinicio», se inauguró a las 20.00 horas. Se podrá visitar en el centro cultural bandeirense de lunes a viernes, en horario de 16.00 a 22.00 horas.
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
- Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes
- Un desprendimiento de la Autovía do Morrazo sepulta una vivienda en Moaña y deja un operario herido
- Baja la verja de una tienda del centro comercial Gran Vía de Vigo ante la sorpresa de clientes... y de los propios empleados
- La zapatería viguesa Dadá baja la persiana de su primer local en la perpendicular de Príncipe después de 30 años