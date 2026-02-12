Laiño inaugura su exposición en el Centro Cultural Vista Alegre

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ayer tarde tuvo lugar la inauguración en las instalaciones del Centro Cultural Vista Alegre de A Bandeira de una nueva exposición de pintura con obras de Laiño, artista natural de O Milladoiro. La muestra pictórica, que lleva por título genérico «Reinicio», se inauguró a las 20.00 horas. Se podrá visitar en el centro cultural bandeirense de lunes a viernes, en horario de 16.00 a 22.00 horas.

