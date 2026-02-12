Laiño inaugura su exposición en el Centro Cultural Vista Alegre

Ayer tarde tuvo lugar la inauguración en las instalaciones del Centro Cultural Vista Alegre de A Bandeira de una nueva exposición de pintura con obras de Laiño, artista natural de O Milladoiro. La muestra pictórica, que lleva por título genérico «Reinicio», se inauguró a las 20.00 horas. Se podrá visitar en el centro cultural bandeirense de lunes a viernes, en horario de 16.00 a 22.00 horas.