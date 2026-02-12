Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corte A-52 A CañizaCofradías contrra la éolicaInterinos EducaciónPlan Atención PrimariaRescate del ItoitzBarco sospechoso O GroveMuere Severino Escurís
instagramlinkedin

El jardín del IES García Barros se encuentra prácticamente inundado

El jardín del IES García Barros se encuentra prácticamente inundado |

El jardín del IES García Barros se encuentra prácticamente inundado |

En el Instituto de Educación Secundaria Manuel García Barros también se nota el aumento de las precipitaciones, dejando imágenes como esta. Su zona ajardinada es una de las partes del patio más afectadas por las constantes lluvias, y se ven continuamente inundadas, con varios centímetros de agua acumulándose.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents