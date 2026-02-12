Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Siniestralidad

Sin heridos en el incendio de una furgoneta en la AG-53, en Dozón

Estado del vehículo que ayer ardió en la AG-53, en Dozón. | BOMBEIROS DE DEZA-TABEIRÓS

Un incendio calcinó ayer una furgoneta en la autopista AG-53 a la altura de la salida 56, en el término municipal de Dozón, cuando el vehículo circulaba en dirección Ourense. El incidente, que se produjo de forma repentina en torno a las 15.00 horas, movilizó a los Bombeiros de Deza-Tabeirós, Emerxencias Lalín y Guardia Civil, quienes se desplazaron al punto para sofocar las llamas. Pese a la espectacularidad del fuego que incineró el vehículo, no hubo que lamentar daños personales.

