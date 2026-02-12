Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Historias de participación cidadá

A Estrada tamén tivo ‘Movidas’

A inminente estrea do documental ‘360 curvas’ codirixido por Ariadna Silva Ferández sobre as mobilizacións veciñais da Fosagrada a comezos dos 90 despertan campás na memoria dos estradenses, que tamén chegaron a tomar o consistorio hai 23 anos, como forma de protesta contra unha repentina e acusada subida do IBI

Encierro en el Concello de A Estrada a causa de la subida del IBI en 2003 (4)

Nerea Couceiro

A Estrada

Este venres chega aos Minicines Central 360 Curvas, o documental codirixido por Ariadna Silva Fernández que recupera un episodio singular da historia recente do rural galego: as protestas da Fonsagrada a comezos dos anos 90 –coñecidas como ‘As Movidas’– nas que a veciñanza chegou a manter durante case dous meses un encerro no Concello para denunciar a perda de servizos e o illamento dun territorio xa golpeado pola despoboación.

Esta historia, pouco coñecida máis alá da montaña luguesa, reivindícase como un exemplo de unión e participación cidadá. Porén, o seu método de protesta tamén sentou cátedra, e unha década máis tarde algo semellante ocorrería aquí, na Estrada (salvando as distancias).

No Nadal de 2003, o casco urbano estradense converteuse no escenario dun conflito que tiña unha orixe moito máis inmediata: o peto. O incremento do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) foi o detonante. Este non se disparou porque o Concello decidise subir o tipo impositivo –de feito, aplicábase o mínimo permitido–, senón polo efecto dunha revisión catastral. O Catastro actualizou o valor oficial de numerosos inmobles e, ao aumentar esa base sobre a que se calcula o tributo, moitos propietarios atopáronse con recibos moi superiores aos habituais.

Afectados pola subida pechados no Concello.

O malestar foi medrando ata que o 19 de decembro un grupo de afectados iniciou unha concentración diante do Concello. O que comezou como unha protesta acabou transformándose nun encerro no interior do consistorio, organizado por quendas e coa esixencia dun pleno extraordinario que abordase medidas correctoras. A mobilización prolongouse durante semanas e deixou imaxes pouco frecuentes: veciños pasando a Noiteboa no edificio municipal e recibindo o ano novo dentro, tomando as uvas na propia casa consistorial.

Veciños durante as protestas na casa consistorial.

A protesta foi tamén un pulso político e social. Houbo acusacións cruzadas no ámbito municipal, participación activa do BNG como apoio aos encerrados e incluso a incorporación de comerciantes e empresarios, que advertían do impacto da subida e reclamaban unha solución equilibrada para o casco urbano. A presión veciñal acabou abrindo paso a bonificacións e descontos universais para amortecer o efecto daquela revisión, que se manterían ata 2011, cando o alcalde popular José López Campos os revertiu.

Quendas para manter o encerro e debate político.

Daquela non estaban en xogo as mesmas causas que na Fonsagrada nin se trataba do mesmo tipo de abandono institucional, pero ambos episodios comparten unha idea de fondo: cando unha comunidade sente que non está sendo escoitada, a unión é a arma máis forte de presión. Sexa tomando o consistorio, paralizando a actividade municipal durante semanas e incluso meses, ou a través de mobilizacións recollidas de firmas, unha cousa é certa: O pobo unido, dificilmente é vencido.

Pintadas na fachada do consistorio.

