A Estrada demanda al ministerio una solución ante el mal estado de la N-640

«A veciñanza da Estrada non pode seguir agardando mentres o firme se desfai día a día». Son palabras del alcalde estradense, Gonzalo Louzao, en una nueva declaración pública por el estado «absolutamente lamentable» que presenta la N-640 a su paso por el casco urbano, una situación que se viene agravando en los últimos meses, y de forma especial con las sucesivas semanas de intensas precipitaciones, que supone a mayores un riesgo evidente tanto para la seguridad vial como para el bienestar de los ciudadanos.

«Chove sobre mollado. Podemos poñerlle un toque de humor, como fixeron outros partidos ao colocarlle ás fochancas as novas balizas que o Goberno fixo obrigatorias, pero gracia fai xa a xusta. Isto é un asunto moi serio e un problema de seguridade que non semella importarlle nin o máis mínimo», continúa Louzao. El regidor aprovechó la ocasión para recordar que fuerzas políticas como el BNG apoyaron la investidura de un Gobierno del PSOE que mantiene incumplido el compromiso con una variante de la que nadie sabe nada.

«O pavimento está desfeito, cheo de socavóns, e cada día vai a peor», asegura el alcalde, que advirte que «estamos a falar dunha vía moi transitada, pola que circulan a diario centos de vehículos, incluídos autobuses e servizos de emerxencia», añade.

Según incide el mandatario, el Concello lleva tiempo advirtiendo de esta problemática al organismo competente, sumando a las quejas por el mal estado de esta nacional la histórica demanda de la variante de A Estrada. «Desde o Concello puxémonos en contacto co Ministerio e tamén coa Subdelegación do Goberno en Pontevedra. A última vez foi no mes de abril de 2025, e desde entón non recibimos ningunha resposta. O silencio sobre a N-640 é incomprensible e inaceptable», afirma Louzao.

«Xa non valen parches nin arranxos improvisados», dijo señalando la presencia de una brigada de mantenimiento ayer en la villa. «A N-640 non é competencia do Concello, que é unha vítima máis deste abandono. Corresponde ao Ministerio ofrecer unha solución, este ten que asumir as súas responsabilidades», concluyó el alcalde.