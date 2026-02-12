«Las emergencias son adrenalina pura y terminan por engancharte»

-¿Qué significa para usted este reconocimiento de su propio concello, Silleda, y especialmente en su tierra, A Bandeira?

-Estoy muy contenta, como no podía ser de otra manera. Además, no sólo por el reconocimiento para mi persona, que sí obviamente porque llevo mucho tiempo trabajando, sino también hacia lo que es el propio servicio. Me refiero a los operadores y operadoras que trabajamos aquí. Cuando hablamos de emergencias parece que todo es bomberos, policía, ambulancias y tal, pero nosotros recibimos todas las llamadas y eso es también un trabajo muy importante dentro de lo que es una emergencia.

-¿Cómo nace su vocación por el mundo de las emergencias? ¿Hubo algún momento clave que la impulsara a dedicarse a este ámbito laboral tan específico?

-En realidad mis pasos estaban orientados hacia la educación. Realmente nace porque fallece mi madre, acabé los estudios y mi tía fue la que me dijo si quería trabajar en emergencias mientras preparaba las oposiciones. Empecé y esto es adrenalina pura y acaba enganchando, que fue lo que me pasó a mi en concreto. Aparte de engancharte, al principio empiezas con unos horarios muy dispares y no tienes mucho tiempo para estudiar. Después dije que sí a verme toda la vida trabajando de operadora, preparé las oposiciones mientras tanto, no me salió muy bien porque fue un año en el que tenía que compaginarlo con el trabajo, algo complicado. Después me ofrecieron ya lo de formadora y dije que «p’alante».

-¿Cómo ha visto cambiar el sistema de emergencias de Galicia desde que empezó hasta hoy?

-Es algo cambiante porque obviamente las emergencias evolucionan con los tiempos. Evolucionan con la sociedad y con los gobiernos porque todo está involucrado en lo que es la propia emergencia. Aquí, desde que yo empecé a trabajar te puedes imaginar que cambió muchísimo. Por ejemplo, en todo este tiempo se crearon los parques comarcales de bomberos, también se pusieron en marcha los GES e incluso la propia emergencia tuvo que adaptarse a algo tan complicado como fue la pandemia, en la que hubo un tipo determinado de emergencia, y ahora hay otra. Entonces, todo se va adaptando a lo que vas teniendo en ese momento. Ahora mismo, aquí, lo más es el tema de la comarcalización de los bomberos y los servicios supramunicipales. La idea es intentar cubrir toda la comunidad autónoma. Estamos hablando que no todo es A Coruña y Pontevedra a la hora de abordar las emergencias.

-¿Cuál es el mayor reto al que se ha tenido que enfrentar para que el personal a su cargo esté preparado ante situaciones críticas?

-Yo llevo mucho tiempo en este trabajo y como te puedes imaginar situaciones extremas tuvimos muchas. Es cierto que dentro de lo que es la formación de un operador de emergencias entra la cuestión de saber tratar a los que nos llaman, me refiero al aspecto anímico. Date cuenta que nos llaman personas que lo están pasando mal y que están nerviosos o simplemente histéricos. Eso también te lo aplicas un poco a ti. Lo que pasa es que aquí tienes el teléfono, que te permite una cierta distancia y con ello más sangre fría porque no estás viendo exactamente la emergencia en cuestión. Los operadores en principio estamos preparados para todo eso que nos puede pasar.

-Coincidiendo con el Día Europeo del 112, ¿cree que la ciudadanía gallego conoce y utiliza un servicio como en el que trabaja usted?

-Desde luego que no. De hecho, en Galicia hay muchas centrales de emergencia de tres dígitos. Es cierto que la ley europea dice que el único número de emergencias tiene que ser el 112, y sería más fácil a veces para el ciudadano que no sabe si tiene que marcar 061, 112, 012, 080, o 062 por ponerte varios ejemplos de nuestro país. Entonces, sería mucho más fácil marcar un solo número. Además, yo creo que el trabajo de los centros coordinadores de emergencias se desconoce un poco por parte de la sociedad. Todo se centra más en la parte que es atender la emergencia in situ, pero para hacer eso hay que saber localizar bien un incidente, poder mandar a los medios que en realidad corresponden en cada caso en lo que es una parte muy importante de coordinación, que yo pienso que es fundamental para que podamos hacer bien nuestra labor.

-¿Y eso cómo se hace?

-Tú me llamas porque tienes una emergencia y tienes que dejar que yo te dirija, no dejar que le dominen los nervios y sólo te diga que es aquí pero sin decir exactamente dónde.

-¿Siente que el trabajo de las mujeres en el sector de las emergencias ha estado históricamente en la sombra y solapado?

-Si te soy sincera, cuando yo entré a trabajar pedían más voces femeninas que masculinas para atender a la ciudadanía. Te estoy hablando del año 95 y decían que la voz femenina es más cálida a la hora de atender. Esa parte, gracias a Dios, la cambiamos porque lo que hay que buscar no es la calidez, sino la profesionalidad. Ahora hay más chicos aunque sí que predominan –por lo menos en mi centro– más las mujeres entre las operadoras.

-Si alguien de Silleda hoy quisiera seguir sus pasos en las emergencias, ¿qué consejo le daría?

-Que si yo valgo para esto todo el mundo vale y que aquí hay que tener la cabeza fría y no llevarte la emergencia a casa porque si lo haces, al final todo parece un problema. Y que si le gusta, este mundo engancha porque es muy bonito y tiene muchas gratificaciones aunque también cosas muy fuertes, como no puede ser de otra forma.

Noticias relacionadas

n