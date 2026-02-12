Convocan una treintena de plazas vacantes en centros de las comarcas

La Consellería de Educación convoca una treintena de plazas vacantes en centros de las comarcas para el presente curso. Se trata de casos de jubilaciones o de consolidaciones de empleos, según la orden dictada por el departamento autonómico. Una quincena de puestos corresponden a docentes de Primaria, una docena son para profesores de Secundaria y las dos vacantes restantes, para profesorado de Formación Profesional.

Según los listados facilitados por la consellería en Lalín aparecen puestos en sus dos institutos, con el IES Laxeiro como el que concentra el mayor número de vacantes provisionales a cubrir, con seis. Dos corresponden a docentes de lengua inglesa, uno para materia de Empresas, otro de filosofía y los dos restantes se distribuyen entre una vacante para la materia de mantenimiento de vehículos y de instalaciones electrotécnicas. Siempre para plazas no itinerantes ni bilingües, en el Aller Ulloa consta una plaza de profesor de geografía e historia. Otras cinco son para dos institutos del término municipal de A Estrada. Así las cosas, en el Manuel García Barros figuran tres vacantes para otras tantas plazas de profesor de latín, inglés y física y química. Dos corresponden al IES Antón Losada Diéguez para docentes especialistas en economía y en procesos de gestión administrativa. El IES Pintor Colmeiro de Silleda completa el listado de institutos con vacantes, en este caso para una plaza de docente en dibujo.

Por otro lado, dentro de la quincena de vacantes provisionales en Primaria destaca el municipio lalinense como el destino con más puestos, con cinco. En el CEIP Varela Buxán de Cercio consta un puesto para educación infantil, idéntica especialidad y también con una vacante para el centro Xoaquín Loriga de Prado. En el caso del Manuel Rivero la cobertura corresponde a un profesor de Primaria y en esta relación también aparece un especialista en pedagogía terapéutica adscrito al Aller Ulloa. En Silleda existe una única plaza dentro de este concurso de traslados habilitado por el departamento autonómico que dirige Román Rodríguez. Se trata de un docente de Primaria para el colegio público de la capital municipal. En Agolada constan tres para su CEIP, dos para profesorado de Primaria y un especialista en pedagogía terapéutica. Y en el CEIP Cerdeiriñas de Piloño (Vila de Cruces) el puesto corresponde a un docente para la materia de educación física.

En la comarca de Tabeirós-Montes el procedimiento administrativo incluye tres plazas en A Estrada y dos en Forcarei. Son, una en cada caso, puestos de profesor de Primaria en los CEIP Pérez Viondi y Cabada Vázquez de la capital estradense y uno de educación física para el de la parroquia de Oca. Las dos del colegio público As Dores de Forcarei están reservadas para profesores de Primaria.

La consellería también abre esta convocatoria a profesorado de formación profesional, con vacantes provisionales en centros educativos de las dos capitales comarcales. Un puesto es para el IES Laxeiro, de mecanizado y mantenimiento de máquinas y el del Losada Diéguez, de mantenimiento de vehículos.