Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Compra Centro Comercial MeixueiroElectrolinera ultrarrápidaPenalización listas EducaciónVoluntariado contra la soledadCorte A-52 A CañizaPepe VieiraEspanyol-Celta: choque de estilos con la sexta plaza en juego
instagramlinkedin

Certames literarios

Convocados o ‘Balbino’ de relato e o ‘Anisia Miranda’ de teatro

Os concursos da Fundación Xosé Neira Vilas reparten 1.500 e 1.000 euros en premios

redacción

Vila de Cruces

A Fundación Neira Vilas convoca dous certames: o Balbino de relatos e mailo Anisia Miranda de teatro para a infancia.

O prazo para participar na décimo primeira edición do Concurso Balbino está aberto xa e pecha o vindeiro 30 de xuño. A obra poderá estar composta dun único relato ou de varios, pero sempre cunha extensión de entre 100.000 e 200.000 caracteres con espazos. O idioma empregado ten que ser o galego e a temática centrada no rural, mar ou emigración. As bases están dispoñibles para a súa consulta en www.concursobalbino.com. O gañador recibirá un premio de 1.500 euros e Edicións Fervenza publicará a súa obra.

No que ten que ver co premio de teatro, os interesados en mandar as súas propostas deberán ter en conta que terán un máximo de 30.000 caracteres. O prazo de envío, ao enderezo fundacion@neiravilas.gal, rematará o 20 de abril e xa o 24 de maio celebrarase o acto de entrega do galardón. O mellor recibirá 1.000 euros e a publicación da obra correrá a cargo de Edicións Embora.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa a fundación que leva o nome de Xosé Neira Vilas busca atender a unha certa carencia que se viña observando no sistema literario galego no tocante a certames que impulsaran a creación de textos dramáticos para os máis pequenos. Os dous certames contan con apoio de administracións públicas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents