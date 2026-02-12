Certames literarios
Convocados o ‘Balbino’ de relato e o ‘Anisia Miranda’ de teatro
Os concursos da Fundación Xosé Neira Vilas reparten 1.500 e 1.000 euros en premios
redacción
A Fundación Neira Vilas convoca dous certames: o Balbino de relatos e mailo Anisia Miranda de teatro para a infancia.
O prazo para participar na décimo primeira edición do Concurso Balbino está aberto xa e pecha o vindeiro 30 de xuño. A obra poderá estar composta dun único relato ou de varios, pero sempre cunha extensión de entre 100.000 e 200.000 caracteres con espazos. O idioma empregado ten que ser o galego e a temática centrada no rural, mar ou emigración. As bases están dispoñibles para a súa consulta en www.concursobalbino.com. O gañador recibirá un premio de 1.500 euros e Edicións Fervenza publicará a súa obra.
No que ten que ver co premio de teatro, os interesados en mandar as súas propostas deberán ter en conta que terán un máximo de 30.000 caracteres. O prazo de envío, ao enderezo fundacion@neiravilas.gal, rematará o 20 de abril e xa o 24 de maio celebrarase o acto de entrega do galardón. O mellor recibirá 1.000 euros e a publicación da obra correrá a cargo de Edicións Embora.
Con esta iniciativa a fundación que leva o nome de Xosé Neira Vilas busca atender a unha certa carencia que se viña observando no sistema literario galego no tocante a certames que impulsaran a creación de textos dramáticos para os máis pequenos. Os dous certames contan con apoio de administracións públicas.
