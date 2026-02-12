El Concello media en el conflicto laboral de la recogida de basura

El concejal de Servizos Municipais, Óscar Durán, reconoció ayer que la administración municipal puso todo lo que podía de su parte para intentar un acuerdo que conjugue la defensa de las reclamaciones laborales con los intereses de la empresa que presta en A Estrada el servicio de recogida de basura. «Ao mellor mesmo excedendo as nosas competencias, o Concello tentou mediar entre empresa e traballadores de Geseco para que se senten a negociar un convenio colectivo». Ambas partes se sentarán esta tarde a negociar, si bien el Concello es conocedor de que los trabajadores tienen convocada una manifestación con carácter previo, que comenzará en torno a las 12.00 horas.

Durán explicó que, a petición de los trabajadores, el gobierno municipal conoció en varias reuniones sus peticiones y que, aun teniendo en cuenta que este es un conflicto laboral «dunha empresa privada e dos seus traballadores», tuvo la sensibilidad de hablar con sus responsables, promoviendo la negociación de un convenio que sea válido para las dos partes. El edil de Servizos Municipais reconoció la conveniencia de que ese acuerdo sea trasladado a los pliegos del servicio de recogida de basura en el municipio. Señaló que, aunque estos ya están redactados, resulta oportuno incorporar el convenio que pueda surgir de estas negociaciones para conferir una mayor seguridad económica a la nueva licitación del servicio en la que trabaja el Concello.

Noticias relacionadas

Durán confirmó que al propio Concello le llegó una petición de servicios mínimos ante la posibilidad de que los trabajadores lleven a efecto la convocatoria de una huelga entre el 16 y el 18 de febrero. Aun así, se entiende que este paro está sujeto a lo que se resuelva en el marco de la mesa de negociación que está convocada para esta misma tarde.