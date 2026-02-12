Área de descanso con «piscina» incorporada en Taboada
La lluvia caída durante los últimos dos meses de forma casi ininterrumpida ha convertido el área de descanso de la carretera N-525 en Taboada (Silleda) en una auténtica «piscina» improvisada. El agua cubre buena parte de la carretera vieja, utilizado para tránsito y estacionamiento, formando una lámina continua que obliga a bordear los charcos y complica las maniobras de los vehículos. En el entorno, con el firme empapado y las cunetas desbordadas, el encharcamiento se repite junto a los bancos y la zona recreativa, dejándola impracticable para los usuarios. Mientras tanto, la estampa deja imágenes llamativas y un aviso a navegantes, nunca mejor dicho: extremar la precaución al detenerse.
