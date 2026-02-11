Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Silleda

Los ‘xenerais’ acuden a la residencia

Dos ‘xenerais’ de A Bandeira visitaron ayer la residencia de mayores de Silleda. Mostraron los trajes de estas figuras típicas del Entroido da Ulla a los usuarios del centro, que llegaron a probarse sombreros y chaquetas.

