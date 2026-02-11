Simulacro de incendio en el punto limpio de Lalín

Efectivos de Emerxencias de Lalín participaron ayer en un simulacro de incendio en las instalaciones del punto limpio. En las instalaciones gestionadas por Lalín Sostible , el simulacro que forma parte de la implantación del Plan de Autoprotección a cargo de la empresa de seguridad y salud.

Consistió en un incendio en el habitáculo destinado a la gestión de residuos peligrosos como pilas, baterías o aceites industriales.