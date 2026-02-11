Emergencias
Simulacro de incendio en el punto limpio de Lalín
redacción
Lalín
Efectivos de Emerxencias de Lalín participaron ayer en un simulacro de incendio en las instalaciones del punto limpio. En las instalaciones gestionadas por Lalín Sostible , el simulacro que forma parte de la implantación del Plan de Autoprotección a cargo de la empresa de seguridad y salud.
Consistió en un incendio en el habitáculo destinado a la gestión de residuos peligrosos como pilas, baterías o aceites industriales.
