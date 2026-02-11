Los servicios ya concentran ocho de cada diez contratos en las comarcas

Los ocho municipios de Deza y Tabeirós-Terra de Montes cerraron 2025 con 14.548 contratos iniciales, demostrando un patrón claro: el sector servicios sostiene el grueso de la demanda de empresarios y autónomos y marca el ritmo del mercado laboral comarcal. En el conjunto del territorio, los servicios sumaron 11.518 acuerdos (79,17%), muy por delante de industria que, con 1.400, representa el 9,62%. En el agro se formalizaron 949 (6,52%) y los restantes 681, en la construcción (4,68%).

La contratación, además, aparece muy concentrada. A Estrada (6.015), Lalín (4.751) y Silleda (2.009) reúnen 12.775 los acuerdos laborales por su condición de cabeceras de comarca, es decir, el 87,81% del total de los ocho ayuntamientos. El resto de concellos queda ya a bastante distancia: Vila de Cruces (784), Rodeiro (351), Forcarei (327), Agolada (219) y Dozón (92).

A Estrada muestra el perfil más terciarizado una vez que hasta el 87,66% de sus acuerdos laborales se firman en servicios (5.273 de 6.015). Además, Rodeiro rompe la tendencia y el agro alcanza el 23,93% de su contratación (84 de 351), el porcentaje más alto entre los ocho. En lo que respecta a la industria, el mayor peso relativo lo aporta Dozón con 16,30% (15 de 92), aunque en volumen absoluto lidera Lalín con 626 contratos industriales. Y la construcción tiene su mayor cuota en Agolada (8,22%), seguida de Lalín (7,41%).

En el detalle municipal, los servicios vuelven a ser el motor de la contratación aunque con matices según el peso de la industria o del agro en cada territorio.

A Estrada lidera en volumen con 6.015 contratos y un perfil claramente terciario: 5.273 se firmaron en servicios (87,66%). A mucha distancia aparecen industria (6,45%), agro (3,23%) y construcción (2,66%). Lalín cerró el año con 4.751 contrataciones, con el sector servicios también a la cabeza (3.294) que son el 69,33%, pero con un reparto más equilibrado que A Estrada: industria suma 626 firmas (13,18%), agro alcanza 479 (10,08%) y la construcción aporta 352 (7,41%).

En Silleda se contabilizaron 2.009 contratos, dominados por servicios (81,78%). El resto se reparte entre industria (178), agro (103) y construcción (85). Vila de Cruces registró, según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) hasta 784 contratos, con servicios como principal sector (80,74%). A continuación se sitúan industria (9,18), agro 7,65) y construcción (2,4). En Rodeiro ( 351 contratos ) el patrón cambia: aunque servicios sigue siendo el primer sector (57,55%), el agro gana un peso notable (23,93%). La industria firma el 12,82 y la construcción el 5,7. Forcarei sumó 327 contratos, con predominio de servicios (74,62), industria (15,29), construcción (6,42 y agro (3,6).

En Agolada se formalizaron 219 altas. Servicios concentra 164 (74,89%), seguida de industria (26; 11,87%). La construcción aporta 18 firmas (8,22%) y el agro, 11 (5,02%).

Por último, Dozón, con 92 contratos, muestra un reparto con menos volumen pero con la misma pauta: servicios reúne 65 (70,65%), la industria suma 15 (16,30) y agro y construcción empatan con seis contrataciones cada uno, que suponen en términos porcentuales el 6,52 y 6,52, respectivamente.

Los municipios de mayor tamaño ejercen también como principales nichos de contratación para el sector industrial. Así las cosas, los 626 acuerdos laborales iniciales cerrados en el ayuntamiento lalinense suponen que la capital dezana concentre el 45 por ciento de todos los acuerdos anuales. En A Estrada fueron 388, que suponen el 27,7 por ciento de toda la demanda laboral de la industria y Silleda formalizó otros 178, que aportan otro 12,7%. Es decir, los tres concellos más habitados generaron el 85 por ciento de las altas en este segmento de la economía. Las demás contrataciones en la industria se reparten en Vila de Cruces (72), Rodeiro (45), Agolada (26), Dozón (15) y medio centenar corresponden al término municipal de Forcarei.