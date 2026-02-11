María de Nicasio, ‘invisible’ del 8-M

Silleda llora la muerte de María Fernández Martínez, la «señora María de Nicasio», referente del Concello de Silleda tras ser elegida como (IN) Visible 8-M en marzo de 2025. Nacida en 1930, fue una figura clave en A Bandeira y San Tirso de Manduas, donde destacó como ejemplo de resiliencia y conciliación al sacar adelante a una familia de 13 hijos pese a los duros golpes personales. Su vida, dedicada al trabajo en la Casa de Nicasio, el campo y la hostelería, queda como un legado de valentía y esfuerzo para todo el rural gallego. Más allá de su incansable capacidad de trabajo, el fallecimiento de la señora María deja un vacío inmenso en la comunidad de A Bandeira, donde su casa en la carretera de Moalde, y que levantó piedra a piedra, era el corazón de una estirpe de cinco generaciones.