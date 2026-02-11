Sanidad
Invierten 154.000 euros en la renovación del centro de salud de Oca
Sanidade aportará el 50% del presupuesto y asegurará la asistencia durante las obras
Redacción
La Xunta de Galicia colaborará con el Concello da Estrada en la reforma del centro de salud de Oca, una actuación que supondrá una inversión conjunta de 154.112 euros. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ya remitió al Concello la propuesta de convenio necesaria para acometer estas obras en un inmueble de titularidad municipal, cuya conservación corresponde a la administración local.
El financiamiento de la reforma se repartirá al 50% entre ambas instituciones, de modo que tanto la Xunta como el Concello aportarán 77.056 euros cada una. Las obras previstas tienen como finalidad mejorar las condiciones estructurales y funcionales del edificio, mediante la sustitución de la cubierta, la renovación interior y la modernización de diversas instalaciones.
Los trabajos incluirán la colocación de una nueva membrana impermeabilizante, aislamiento térmico y tejas cerámicas, así como la renovación de canalones y bajantes. También se instalará un nuevo lucernario para solucionar problemas de filtraciones detectados en el centro.
En el interior del edificio se procederá al cambio de falsos techos y al pintado de todas las paredes para sanear y mejorar los espacios asistenciales. Además, se sustituirán las tuberías y el sistema de calefacción por uno nuevo de polietileno reticulado con aislamiento térmico, con el objetivo de aumentar la eficiencia y durabilidad.
La actuación contempla igualmente el traslado del armario de comunicaciones a la zona de administración, ubicándolo en un espacio más seguro y estable.
El Sergas coordinará las medidas necesarias para garantizar la continuidad asistencial durante la ejecución, mientras que el Concello asumirá la redacción del proyecto, así como la licitación, adjudicación y desarrollo de los trabajos.
