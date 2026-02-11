Deterioro cognitivo
El IDIS detecta en pacientes con depresión alteraciones plasmáticas
El estudio del grupo ITEN, junto a Neurología del CHUS y el IIS Galicia Sur, observa esas anomalías en los péptidos amiloides
k. m.
El trastorno depresivo mayor (TDM) se ha asociado en muchos estudios con un riesgo más elevado de deterioro cognitivo y trastornos neurodegenerativos, como el alzhéimer. No obstante, los mecanismos biológicos que podrían explicar esta relación siguen siendo poco conocidos. El estudio del grupo de Investigación Traslacional en Enfermedades Neurológicas (ITEN) del IDIS, en colaboración con Neurología del CHUS y el IIS Galicia Sur, ha encontrado alteraciones en los niveles plasmáticos de péptidos beta-amiloide en pacientes con diagnóstico de trastorno depresivo mayor.
Publicado en International Journal of Molecular Sciences, es el primer estudio observacional transversal realizado en España -y probablemente en el mundo- que evalúa de manera simultánea, con tecnología SIMOA, diversos marcadores relacionados con el metabolismo amiloide y el daño neuroaxonal y astroglial en plasma de pacientes con trastorno depresivo mayor (TDM), en comparación con un grupo control sano, y su asociación con la gravedad de los síntomas depresivos, la anhedonia y el estado cognitivo.
«El análisis en sangre periférica permite obtener información biológica relevante a partir de una simple extracción y una consecuente centrifugación, lo que supone una ventaja clara tanto para los pacientes como para el sistema sanitario», explica el colíder del grupo ITEN y responsable de la plataforma SIMOA HD-X del IDIS, Roberto Agís-Balboa, sobre un trabajo cuyas primeras coautoras son María de los Ángeles Fernández Ceballos y Lara Vidal Nogueira.
