García destaca en Forcarei la operatividad de los CIM móviles

La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, se desplazó ayer por la mañana a Forcarei para comprobar el funcionamiento de uno de los cuatro Centros de Información á Muller (CIM) móviles que la Xunta puso en marcha esta semana. Estos recursos itinerantes, en los que el Gobierno gallego invite 1,6 millones de euros, tienen como objetivo reforzar la sensibilización en materia de género e igualdad en las zonas rurales y en los campus universitarios de toda Galicia.

Junto al director general de Loita contra a Violencia de Xénero Roberto Barba, y la alcaldesa, Belén Cachafeiro, recordó que los CIM móviles están recorriendo la geografía gallega, llegando a puntos como Forcarei en los que no hay estos recursos y en los que, dijo, « tamén temos que poñer o foco á hora de sensibilizar e concienciar á poboación para combatir as desigualdades e as violencias contra as mulleres·. Señaló que estos servicios itinerantes están compuestos por personal especializado y en todos hay una psicóloga y una trabajadora social. El objetivo, explicó, es acercar la información posible a la población para que cualquier persona sea un agente activo en la prevención y detección de la violencia de género . Hizo hincapié en que estos recursos están abiertos a toda la ciudadanía que quiera seguir aprendiendo más sobre la igualdad o comprender aspectos relacionados con el machismo o los roles de género. Subrayó que con estos CIM se quiere llegar a todos los rincones de Galicia porque, según indicó, la concienciación social «require da implicación de toda a poboación e hai que contar con recursos coma estes en lugares nos que é máis difícil acceder a este tipo de servizos e onde tamén é máis necesario».