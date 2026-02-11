La Fundación Castelao visita A Estrada

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, recibió ayer al presidente de la Fundación Castelao, Miguel Anxo Seixas, con el objetivo de continuar su colaboración en el marco del Ano Cultural Virxinia Pereira.

