Sucesos
Intento fallido de capturar a dos perros callejeros en A Estrada
La Policía Local de A Estrada junto voluntarios de CAAN y Patiñas A Estrada participaron ayer por la mañana en un pequeño operativo para capturar a los perros callejeros Fores y Truca. Intentaron atraparlos mediante el disparo de dardos tranquilizantes pero finalmente, no fueron capaces de alcanzarlos. Los animales llevan tiempo vagando por las calles de la villa estradense. Esta mañana se encontraban en el entorno de la Avenida de Santiago, próximos a Figueiroa. Fue allí donde se intentó recogerlos, aunque sin éxito.
