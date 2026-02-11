Entroido de Namorar en A Bandeira
El Centro Social dos Maiores de A Bandeira albergará esta tarde, a partir de las 18.00 horas, el Entroido de Namorar organizado por el Concello de Silleda. El evento carnavalero incluye sorteos y sorpresas, empanada, pinchos variados, chocolatada y postre. La animación cultural correrá a cargo del dúo Punto Zero en una cita con un precio de 15 euros por participante.
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
- Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- Iván Gómez, profesor de informática: «El alumnado demanda a los profesores aprender a usar la inteligencia artificial»
- Los vigueses se despiden de los paraguas... por unas horas
- Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes
- Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE
- Baja la verja de una tienda del centro comercial Gran Vía de Vigo ante la sorpresa de clientes... y de los propios empleados