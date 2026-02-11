Entroido de Namorar en A Bandeira

El Centro Social dos Maiores de A Bandeira albergará esta tarde, a partir de las 18.00 horas, el Entroido de Namorar organizado por el Concello de Silleda. El evento carnavalero incluye sorteos y sorpresas, empanada, pinchos variados, chocolatada y postre. La animación cultural correrá a cargo del dúo Punto Zero en una cita con un precio de 15 euros por participante.