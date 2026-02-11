Correos realiza envíos de menús de cocido por toda la Península

Tras la buena acogida del año pasado, la empresa pública Correos acaba de reactivar la campaña especial para el envío de productos de cocido gallego. Los ciudadanos disfrutarán de descuentos para hacer sus envíos a lo largo de todo el presente mes de febrero, coincidiendo con el Entroido y la temporada más fuerte para disfrutar de esta propuesta gastronómica.

La sociedad estatal concreta que participan en esta campaña las oficinas postales y los carteros rurales de los municipios de Forcarei, Lalín, Silleda y Vila de Cruces. Los clientes deben envasar correctamente los productos e introducir la cantidad que deseen en la capacidad de los paquetes. Así, los productos alimentarios a los que Correos adapta su envío para que la entrega se realice en el menor plazo posible con el objetivo último de que estos paquetes de cocido lleguen en óptimas condiciones. Cabe indicar que la admisión se hará de lunes a jueves.

Correos ofrecerá precios reducidos y permitirá elegir el lugar de entrega (domicilio, empresa, local comercial, oficina de Correos…), incluyendo notificaciones SMS y de correo electrónico para el destinatario. Al ser una campaña que tiene tan buena acogida, Correos decidió repetirla y facilitar así a los gallegos que viven en el resto de la Península disfrutar de los productos típicos de la zona y de esta época del año.