Cultura
El Concello rinde homenaje a los 40 años de trayectoria del Padre Xiao
Redacción
La programación de Entroido diseñada por el Concello da Estrada arrancará este viernes a las 20.00 horas con un homenaje al humorista estradense Antonio Giao Caramés, conocido popularmente como Padre Xiao. El acto, con el que se conmemoran los 40 años desde el nacimiento de este personaje, se celebrará finalmente en el MOME, tras trasladarse desde la Casa das Letras para poder ampliar el aforo.
La cita estará presentada y conducida por Pablo Chichas y tendrá como uno de sus momentos centrales la proyección de una pieza audiovisual elaborada por Tres Ínsuas, que repasa la trayectoria de este vecino de Arnois. Padre Xiao comenzó a encarnar este papel con solo 14 años y sus sermones irónicos se han convertido en una referencia del Entroido.
El objetivo de esta iniciativa es reconocer públicamente la valiosa contribución de Giao Caramés a la conservación de la figura del cura como elemento destacado del Entroido da Ulla, ayudando a preservar un importante patrimonio cultural inmaterial.
El vídeo incluirá testimonios de diversas personas y del propio Padre Xiao, que será entrevistado al final del acto.
Esa misma noche también tendrá lugar el escape room urbano «O refuxio do Xeneral», entre las 20.00 y las 24.00 horas. El sábado habrá baile infantil de disfraces en el Novo Mercado y en la residencia de mayores.
