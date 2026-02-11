El Concello de A Estrada convoca una plaza de asesor jurídico

El Concello de A Estrada publicó ayer en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra las bases generales para la cobertura definitiva de una plaza de Asesor Jurídico de Administración General. Esta convocatoria tiene como objetivo cubrir en propiedad un puesto vacante como funcionario de carrera. La plaza, que pertenece al Grupo A, Subgrupo A1, se resolverá a través de un sistema de oposición libre. El plazo para presentar las solicitudes es de 20 días hábiles desde la publicación de las bases, que están en la web del Concello.

