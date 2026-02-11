El Concello creará un muro de contención en el vial a Adoufe

Este martes el Concello de A Estrada anunció nuevas actuaciones para poner fin a la situación de aislamiento que sufren los vecinos de Adoufe tras el desprendimiento de tierras registrado en San Miguel de Castro. La principal medida adoptada será la construcción de un muro de escollera para contener el terreno y asegurar la carretera municipal que conduce a este núcleo poblacional, una actuación que comenzará hoy mismo. Además, se habilitará un acceso alternativo unos metros más arriba como vía provisional de comunicación mientras se ejecutan los trabajos.

El alcalde, Gonzalo Louzao, se trasladó nuevamente hasta la parroquia para seguir de cerca la evolución del incidente, que el pasado sábado derivó en la caída de una torre de media tensión y en el corte de una carretera municipal por el desplome del cableado eléctrico. Antes de reunirse con los vecinos afectados, el regidor estradense mantuvo un encuentro con representantes de la empresa minera Erimsa y con el geólogo encargado de estudiar la estabilidad del terreno.

Al remate de esa reunión, celebrada sobre el propio punto y en la que también participó la alcaldesa de barrio, Isabel González, se tomó la decisión de ejecutar cuanto antes el muro de contención, con el objetivo de estabilizar las tierras desprendidas a la altura de la carretera y evitar nuevos corrimientos.

La carretera que conduce a Adoufe fue, según afirman desde el Concello, el único patrimonio municipal afectado por las consecuencias del corrimiento de tierras. Aunque el tendido eléctrico ya fue retirado, el gobierno local adoptó la resolución de mantener el acceso cerrado hasta que un informe técnico certifique la estabilidad del terreno, una medida preventiva ante la posibilidad de que pudiera registrarse un nuevo desplazamiento.

La situación había generado en los últimos días un fuerte malestar vecinal, ya que los habitantes del lugar denunciaban falta de implicación institucional y reclamaban una solución urgente para recuperar una conexión segura con el resto del territorio. También surgió controversia en torno a la titularidad de las pistas empleadas como paso alternativo, ya que algunos vecinos sostenían que se trataba de un vial municipal, mientras que el gobierno local defendía que pertenece a la empresa minera.

Un día después de que este medio publicase las críticas y malestar de los habitantes de Adoufe, el mandatario mantuvo este encuentro tanto con la empresa minera como con los afectados. Así, muestra su compromiso e implicación con la realidad que viven los vecinos estos días.

Noticias relacionadas

El gobierno local insiste en que la prioridad es garantizar la seguridad antes de reabrir el paso, por lo que el informe técnico resulta determinante. Mientras tanto, el acceso alternativo previsto permitirá reducir el aislamiento de Adoufe hasta que finalicen las obras de contención y se recupere la normalidad en la comunicación con el resto del municipio. En este sentido, durante las pasadas jornadas operarios de Erimsa ya trabajaban en la estabilización del firme del paso secundario.