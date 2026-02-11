El Compostela acaricia el ascenso a Bronce en la Liga Nacional

El Club Compostela Esgrima completó una doble participación nacional en la IV División de la Liga Nacional de espada masculina. El conjunto del Compos 1, formado por Mateo Rodríguez, Jorge Pazó y el silledense Adrián Penido, completó una destacada actuación en la IV División nacional. Tras una derrota inicial ante el Valladolid y una victoria contundente frente a El Gato (45-22), se jugaron el ascenso ante la Sala Navarra. A pesar de empezar con un 5-15 en contra, el equipo protagonizó una remontada épica que llevó el marcador al empate a 44 en el último asalto, aunque una acción final del rival les privó del triunfo por la mínima (44-45), finalizando en quinta posición y con buen sabor de boca.

Por otro lado, el Compos2 de Hugo Voyneau, Luca Puddu y Abraham Castro aprovechó la jornada para sumar experiencia competitiva en su debut nacional. Pese a la entrega mostrada por todos ellos, el equipo internacional no pudo conseguir su primera victoria frente a los potentes conjuntos de Vicálvaro, CCE y Sala Suñé, cerrando su participación en el puesto 14 del campeonato. En conjunto, la espada masculina del club compostelano sigue consolidando su crecimiento y competitividad en el circuito nacional.