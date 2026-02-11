Al Cocido le gusta febrero

El gobierno de Lalín anunció a finales de enero su compromiso de evaluar la posibilidad de fijar una fecha fija para la celebración del día grande de la Feira do Cocido. Fue después de una reunión con los restaurantes participantes en el Mes do Cocido y empresas colaboradoras y esgrimió razones como la casuística de que la jornada central coincidiese, en ocasiones, muy cerca de las fiestas navideñas; es decir, en enero, cuestión que podría minimizar el impacto económico que la cita gastronómica tiene para el sector. ¿La alternativa? apostar por un domingo de comienzos de marzo, fecha que quedaría para siempre. Por el momento no trascendieron avances en este sentido y tanto en el seno del propio ejecutivo como en el sector hostelero existen voces discordantes.

El primer Cocido se celebró un domingo 9 de febrero de 1969 y desde entonces la inmensa mayoría de los días grandes de una Fiesta de Interés Turístico Internacional (2020) coincidieron en febrero y solo cinco en marzo. La fecha varía pues está condicionada en el calendario por los Carnavales y, en consecuencia, la Cuaresma. Siempre el domingo anterior al domingo de Carnaval esta jornada surgió para reivindicar las excelencias de un plato de invierno acompañado por postres típicos, precisamente, del Entroido, que en la capital dezana la fiesta gastronómica anuncia su inminente llegada. Las comparsas que acuden a Lalín preparan en su desfile las escenografías que luego mostrarán en los concursos de sus lugares de origen.

De San Amaro a San Valentín, Mes do Cocido en Lalín, fue un a certadísimo lema que acabó funcionando como una herramienta de marketing y desde hace años la campaña de cocidos ya no se mueve entre el 15 de enero y el 14 de febrero. No en todos, pero algunos restaurantes ofrecen este plato en pleno verano y en todo caso las reservas ya arrancan con fuerza a partir de septiembre u octubre. Ni la pandemia sanitaria fue capaz de cancelar la feria que, sin embargo, sí se trasladó a septiembre en 2021 y a abril en 2022.

Lo que queda por delante: en la próxima década y contando la edición del pasado domingo, febrero será el mes dominante en el día grande. En 2027 la fiesta caerá el 31 de enero y los años siguientes los días 20, 4, 24, 16, 1, 20 y 12 de febrero. La edición de 2035 coincidiría el 28 de enero y la de 2036, el 17 de febrero.

¿Garantizaría marzo una meteorología más favorable? Es una cuestión imposible de prever. Hace años se adelantó una semana la celebración de las fiestas patronales, esos días llovió y durante los que le correspondían lució el sol.