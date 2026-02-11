Charla de la Guardia Civil en Vista Alegre del Plan Maior Seguridade
El Centro Cultural Vista Alegre de A Bandeira albergó en la tarde de ayer, a partir de las 19.30 horas, una conferencia informativa organizada por la Guardia Civil centrada en el «Plan Maior Seguridade» y orientada al colectivo de personas de avanzada edad con el objeto de impartir consejos para la prevención y mejora de la seguridad en domicilios, también en la calle, en las entidades bancarias, y el uso correcto de móviles e internet.
