La Central amplía su aforo a 2.111 reses y separa los terneros pasteros

La Central Agropecuaria de Galicia cuesta desde este martes un nuevo pabellón para acoger los animales que acuden cada semana al mercado, mejorando así la operatividad de sus usuarios. Esta incorporación eleva su capacidad máxima hasta las 2.111 reses, un 44% más que las 1.465 plazas disponibles tras el reajuste acordado recientemente con los compradores.

El aforo máximo se ha establecido para emplear en sesiones de gran concurrencia, posteriores a las semanas en las que está fijado con los compradores de terneros de recría no celebrar las subastas correspondientes a esta categoría. En una semana común la capacidad será de 1.950 animales.

La ampliación también incrementa la disponibilidad de plazas en las distintas categorías: en terneros de recría pasa de 701 a 805; y en vacuno mayor, a las 440 plazas individuales se suman corraletas para un máximo de 120 vacas procedentes de estabulación libre, además de otras para 36 ejemplares en situaciones especiales.

En paralelo, la Central ha decidido diferenciar desde ayer mismo las cotizaciones de los terneros de entre 90 y 180 días. De este modo, en lugar de figurar dentro de la categoría de recría, como hasta ahora, tendrán su propio apartado bajo la denominación «terneros pasteros». La medida responde a la disponibilidad de un tercer pabellón, que permitirá separar mejor estos animales –con un notable aumento de presencia en los dos últimos años por el interés de más operadores– y facilitar a los compradores una valoración más cómoda antes de la puja.

El pabellón habilitado es el número cinco de la Feira Internacional de Galicia Abanca. Muy próximo a los dos que ya se venían empleando para el mercado de ganado bovino, dispone de corraletas con capacidad para 499 animales (339 terneros carniceros y 160 terneros pasteros). También cuenta con cuatro muelles de carga de diferentes alturas en su exterior, con canalización de ganado mediante mangas y puertas direccionables.

En la sesión de este martes, por cuestiones técnicas, la diferenciación de becerros pasteros se refleja únicamente en los precios por unidad y aparece en un apartado específico dentro de los carniceros, categoría que gana espacio al pasar de 220 a 339 plazas. La nueva categoría, por su parte, incrementa su máximo de 104 a 160 unidades, compartiendo ubicación con los carniceros en el nuevo pabellón. Esta reorganización permitirá, asimismo, que los precios medios resulten más coherentes y equilibrados dentro de los terneros de recría, al quedar los pasteros mejor localizados y separados.

Nuevos récords

Por otra parte, a la Central concurrieron ayer 1.470 reses bovinas, casi 300 más que el martes anterior. Las 1.418 cabezas adjudicadas arrojaron un volumen total de negocio de 1.616.088 euros. Además, se produjeron dos récords en terneros carniceros, debido, precisamente, a la incorporación de los pasteros: uno de asistencia, con 355 animales (frente a los 325 del 16 de diciembre), y otro en transacciones, con 537.621 euros (por encima de los 518.504 euros también del 16 de diciembre).