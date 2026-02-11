Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baches y firme abierto en accesos a la AP-53

Baches y firme abierto en accesos a la AP-53

Baches y firme abierto en accesos a la AP-53 | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

El acceso a la autopista desde la carretera N-525 en Lamela ha estado siempre en mal estado y, con las lluvias de los últimos tiempos, la situación se ha agravado, creando grandes socavones. La meteorología parece estar también detrás de un reventón del firme de la PO-505, que va desde la rotonda del peaje de Lamela hasta A Rocha, en A Estrada.

Baches y firme abierto en accesos a la AP-53 | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Baches y firme abierto en accesos a la AP-53 | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

