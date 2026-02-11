La Avenida de Santiago ratifica sus quejas y contradice a Óscar Durán

La Asociación de Vecinos de la Avenida de Santiago, con Ángel Bergueiro como portavoz, criticó duramente las declaraciones del concejal Óscar Durán y aseguró que sus datos «no concuerdan con la realidad». Los vecinos sostienen que las quejas no son individuales, sino compartidas, y que la acumulación de basura no se limita a la avenida, sino a todo el pueblo. Denuncian que entre la rotonda del Invictus y la de Figueroa solo hay dos contenedores amarillos, que este fin de semana estaban desbordados. También reprochan que las bolsas retiradas acabasen en el contenedor equivocado. Asimismo, sostienen que están dispuestos a colaborar con el Concello, pero le piden que «no les tomen el pelo».