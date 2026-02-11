Servicios municipales
La Avenida de Santiago ratifica sus quejas y contradice a Óscar Durán
Redacción
A Estrada
La Asociación de Vecinos de la Avenida de Santiago, con Ángel Bergueiro como portavoz, criticó duramente las declaraciones del concejal Óscar Durán y aseguró que sus datos «no concuerdan con la realidad». Los vecinos sostienen que las quejas no son individuales, sino compartidas, y que la acumulación de basura no se limita a la avenida, sino a todo el pueblo. Denuncian que entre la rotonda del Invictus y la de Figueroa solo hay dos contenedores amarillos, que este fin de semana estaban desbordados. También reprochan que las bolsas retiradas acabasen en el contenedor equivocado. Asimismo, sostienen que están dispuestos a colaborar con el Concello, pero le piden que «no les tomen el pelo».
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
- Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- Iván Gómez, profesor de informática: «El alumnado demanda a los profesores aprender a usar la inteligencia artificial»
- Los vigueses se despiden de los paraguas... por unas horas
- Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes
- Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE
- Baja la verja de una tienda del centro comercial Gran Vía de Vigo ante la sorpresa de clientes... y de los propios empleados