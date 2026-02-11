Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acción contra a Fame promueve la inserción laboral

Lidera junto al Concello una mesa sectorial para fortalecer la cooperación en el territorio

Imagen de la reunión de ayer en el salón de plenos del Concello. |

Imagen de la reunión de ayer en el salón de plenos del Concello. |

Redacción

A Estrada

El salón de plenos del Concello de A Estrada acogió ayer la celebración de una Mesa Sectorial de Coordinación e Colaboración Comarcal promovida por Acción contra a Fame y la administración municipal, un encuentro que reunió a entidades del tercer sector, profesionales municipales y representantes institucionales con el objetivo de fortalecer la cooperación en el territorio.

En la reunión participaron organizaciones como Amicos, Movemento pola Paz, Cruz Vermella o la Asociación Comarcal de Empresarios, así como personal técnico del Concello y la concejala delegada en materia de Emprego, Lucía Seoane. El encuentro se convirtió en un espacio de diálogo orientado a mejorar la coordinación entre recursos sociales e iniciativas de empleo en la comarca.

Durante la sesión se abordaron diversos retos comunes, centrados en alinear expectativas y prioridades entre los distintos agentes, y agilizar los canales de comunicación y las actuaciones conjuntas. Acción contra a Fame aprovechó el encuentro para presentar varios de sus programas en marcha dirigidos a la mejora de la empleabilidad y al impulso del talento joven, varios de ellos aplicados al Concello estradense. Entre ellos destacan la Escola de Emprego Xuvenil, el proyecto Efecto Emprega, CAPES y el programa de Emprendemento Xuvenil, iniciativas que buscan ofrecer formación, acompañamiento y oportunidades reales de inserción laboral. La celebración de esta mesa sectorial pretende reforzar la eficacia de las intervenciones sociales y laborales.

