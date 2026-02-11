Acción contra a Fame promueve la inserción laboral

El salón de plenos del Concello de A Estrada acogió ayer la celebración de una Mesa Sectorial de Coordinación e Colaboración Comarcal promovida por Acción contra a Fame y la administración municipal, un encuentro que reunió a entidades del tercer sector, profesionales municipales y representantes institucionales con el objetivo de fortalecer la cooperación en el territorio.

En la reunión participaron organizaciones como Amicos, Movemento pola Paz, Cruz Vermella o la Asociación Comarcal de Empresarios, así como personal técnico del Concello y la concejala delegada en materia de Emprego, Lucía Seoane. El encuentro se convirtió en un espacio de diálogo orientado a mejorar la coordinación entre recursos sociales e iniciativas de empleo en la comarca.

Durante la sesión se abordaron diversos retos comunes, centrados en alinear expectativas y prioridades entre los distintos agentes, y agilizar los canales de comunicación y las actuaciones conjuntas. Acción contra a Fame aprovechó el encuentro para presentar varios de sus programas en marcha dirigidos a la mejora de la empleabilidad y al impulso del talento joven, varios de ellos aplicados al Concello estradense. Entre ellos destacan la Escola de Emprego Xuvenil, el proyecto Efecto Emprega, CAPES y el programa de Emprendemento Xuvenil, iniciativas que buscan ofrecer formación, acompañamiento y oportunidades reales de inserción laboral. La celebración de esta mesa sectorial pretende reforzar la eficacia de las intervenciones sociales y laborales.