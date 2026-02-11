500 ventas y un sueño: ser la mejor «burger» de España

Desde su apertura en 1995 en la calle Pintor Colmeiro, la Tapería Siglo XXI ha evolucionado de un bar familiar a ser uno de los puntos de encuentro de Lalín. Tras décadas de adaptación, el local se ha especializado en hamburguesas gourmet, lo que le ha llevado a participar en la V Edición del Campeonato de España de Hamburguesas. Alejandro Gil Silva explica que este paso se debe a la gran repercusión del certamen: «Nos queríamos apuntar el año pasado pero llegamos fuera de plazo», confiesa el cocinero que espera hacer un buen papel en el certamen de ámbito nacional después de certificar un éxito rotundo entre su clientela con el ejemplar que acude al torneo español.

Su propuesta para el concurso, ya disponible en la carta, es la «La N.º 23», hamburguesa bautizada así por un detalle numérico curioso. «El nombre se lo pusimos porque una vez que empecé a mirar los ingredientes todos de la receta, los conté y sumaban un total de 23 distintos», señala Gil. Esta creación, que nace del respeto absoluto por el producto, utiliza carne de buey certificada, pan de patata, queso cheddar fundido, lechuga iceberg y una mermelada casera de bacon de Angus. El equilibrio de la receta ya ha recibido el visto bueno de los expertos: «Tuvimos de momento una visita de los jueces del certamen y la verdad es que muy bien, habló bien del punto de la carne y le gustó la salsa». Al cierre de esta edición, una nueva remesa de miembros del jurado procedían a examinar el producto.

El éxito entre el público lalinense de la nueva propuesta culinaria de la Tapería Siglo XXI está siendo rotundo, con unas 500 unidades vendidas en apenas diez días de promoción. La hamburguesa estará a la venta en el local hasta el próximo 2 de marzo, período en el que los clientes podrán degustarla y participar en la votación del campeonato. El establecimiento mantiene su horario habitual de martes a sábado y recomienda realizar reserva previa en el 886 154 480. Lo cierto es que el manjar tiene cada vez más aceptación y el propio Alejandro Gil asegura que la hamburguesa gusta a públicos de todas las edades.

Certamen consolidado

El Campeonato de España de Hamburguesas, organizado por Fenicia Marketing Gourmet, celebra su sexta edición consolidado como el certamen de referencia para el sector en el país. El concurso se desarrolla principalmente en los propios establecimientos participantes, donde los clientes actúan como jurado degustando las propuestas y valorando a través de la web oficial aspectos como la calidad del pan, la carne y la combinación de ingredientes. Estas votaciones del público se complementan con las visitas de inspectores especializados que realizan catas ciegas para garantizar la objetividad técnica. En el Siglo XXI confían plenamente en su clientela y por eso piensan que podrían hacer algo grande en el concurso.

El calendario de este año establece un período de competición que finaliza el 2 de marzo, fecha límite para que los usuarios emitan sus votos y participen en el sorteo de premios de la organización. Tras el recuento de puntuaciones, se seleccionarán los finalistas que competirán por el título nacional en una gala final el 10 de marzo. Además del galardón a la «Mejor Hamburguesa de España», el evento otorga reconocimientos por comunidades autónomas y categorías especiales, incentivando la innovación y la búsqueda de la excelencia en un formato gastronómico que no deja de crecer. Argentinos Burguer de A Estrada volverá a participar en la cita.