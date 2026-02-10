La Xunta y Euroconsumo avanzan en una nueva estrategia en A Estrada

El director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, junto con la gerente del Instituto Galego de Consumo e da Competencia, Sol Vázquez, mantuvieron ayer una reunión de trabajo con la presidenta de la Federación Galega Euroconsumo, Kim Llovet, en relación con la nueva Estrategia de protección de las personas consumidoras y usuarias en A Estrada. Este encuentro se enmarca en el proceso participativo con las organizaciones para lanzar la nueva hoja de ruta, siguiendo las directrices a nivel europeo y nacional.