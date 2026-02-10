Xunta y Concello invertirán 108.000 euros en el consultorio de A Bandeira

La Xunta de Galicia colaborará con el Concello de Silleda para acometer una mejora en el consultorio de A Bandeira que supondrá una inversión próxima a los 108.000 euros. La actuación se centrará en la sustitución de la cubierta del edificio, de titularidad municipal.

Para llevarla a cabo, la Consellería de Sanidade y el Concello deberán formalizar un convenio de colaboración en el que se fijan las bases de la obra. El acuerdo contempla un reparto del gasto al 50% entre ambas administraciones, de modo que la autonómica, a través del Servizo Galego de Saúde (Sergas), aportará 53.890 euros para el arreglo de la cubierta.

Los trabajos previstos incluyen la demolición de la cubierta actual, compuesta por teja y placas de fibrocemento. En su lugar, se instalará un sistema de cobertura con panel sándwich aislante de acero de 40 milímetros de espesor, con acabado prelacado y núcleo aislante. La intervención busca, entre otros objetivos, mejorar la eficiencia energética del inmueble.

La reforma también prestará especial atención a los encuentros del nuevo material con las fachadas y los petos de la cubierta, con el fin de asegurar una correcta estanqueidad. Además, se sustituirá el canalón de la fachada sur y se generará uno nuevo oculto en la fachada norte, «perfectamente impermeabilizado», para evitar filtraciones de agua al interior.

Gestión del proyecto

En cuanto a la gestión del proyecto, el Concello de Silleda asumirá el compromiso de redactar el documento técnico necesario, así como la licitación, adjudicación y ejecución de los trabajos. Por su parte, el Sergas se encargará de coordinar las actuaciones necesarias para garantizar el mantenimiento y la continuidad asistencial durante el plazo de ejecución de las obras.

Desde la consellería subrayan que la aportación autonómica se enmarca «no obxectivo do goberno galego de modernización e mellora das infraestruturas sanitarias e o equipamento, facendo os centros sanitarios máis eficientes, promovendo a economía circular e o respecto ao medio ambiente».