Teta e Coliño convoca el 19 un encuentro

El Grupo de Apoio á Crianza Teta e Coliño celebra el próximo jueves día 19 su reunión mensual en Lalín. Será a las 18.00 horas en el edificio sociocultureal de la calle Manuel Rivero donde las personas asistentes podrán compartir momentos o consultas acerca de la lactancia materna.

