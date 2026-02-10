Silleda distingue a Blanca Maceira como ‘(in)visible’ del presente mes

El Concello de Silleda ha nombrado a Blanca Maceira Balboa como ‘(in)visible’ de febrero, coincidiendo con la conmemoración, este miércoles, día 11, del Día Europeo del Teléfono de Emergencias 112. Considera una fecha simbólica para reconocer la labor de una mujer vinculada desde hace décadas al ámbito de las emergencias.

Maceira nació, se crió y reside en A Bandeira. Hija de Sergio y Amparito, es la menor de cuatro hermanos. En la Universidade de Santiago de Compostela se diplomó en Magisterio, en la especialidad de Educación Infantil, y se licenció en Pedagogía Terapéutica.

Pero su trayectoria profesional se desarrolló en la atención a emergencias. En 1995 comenzó a trabajar como operadora en SOS Galicia, actual Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia 112. En 1999 pasó a ser coordinadora de sala y, en 2003, asumió la responsabilidad del área de Formación. Fue entonces cuando decidió continuar especializándose en un ámbito que ya exige capacitación específica para acceder a los puestos de operadora o coordinadora. Esta preparación incluye, entre otros contenidos, comunicación interpersonal, conocimiento de la geografía gallega, protocolos de actuación y manejo de herramientas de gestión de emergencias. Su formación se completó, además, con dos diplomaturas de especialización profesional por la Universidad de Valencia: en Instrucción en Servicios Operativos de Emergencias y en Centros Públicos de Gestión de Emergencias. Desde 2008 ejerce como jefa de Gestión Operativa del CIAE 112 Galicia, un puesto desde el que coordina toda la parte operativa del servicio.

Noticias relacionadas

El Concello de Silleda pone en valor la trayectoria de una profesional que, desde la discreción y el compromiso, lleva más de tres décadas contribuyendo a garantizar la seguridad y la respuesta ante emergencias de la ciudadanía, visibilizando un trabajo esencial que a menudo permanece en el anonimato. «Recoñecer a persoas como Blanca é tamén unha forma de educar e concienciar: detrás dunha chamada ao 112 hai organización, coordinación e unha profesionalidade enorme», valora la alcaldesa, Paula Fernández Pena. Añade que «este nomeamento é un agradecemento público a unha carreira marcada pola entrega e o compromiso e tamén un orgullo para o noso municipio».