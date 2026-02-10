Siareiros Dezaos celebra su cocido el 28 de marzo

La peña celtista Siareiros Dezaos celebrará el próximo 28 de marzo su Cocido celeste, que este año llega a su décimo primera edición. El precio por comensal es de 35 euros y la reservas deben cerrarse antes del 14 de marzo o completar aforo. Se harán por mensaje privado al número 648 69 25 01.

El programa de actos arrancará a las 10.30 horas con un café en el Fogar de Asorey, sede de la peña, y después el grupo se desplazará al museo etnográfico Casa do Patrón de Doade. La sesión vermú de las 13.00 horas será amenizada por el grupo tradicional Os Varacuncas y la comida está prevista para las 15.00. A las 19.30 horas habrá un pinchadiscos en el Fogar de Asorey.