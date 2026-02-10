Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fin huelga ferroviariaNueva vivienda en VigoLlueve sobre mojadoAyuda material escolarCambios oposiciones GaliciaBad Bunny Zara
instagramlinkedin

Sociedad

Siareiros Dezaos celebra su cocido el 28 de marzo

redacción

Lalín

La peña celtista Siareiros Dezaos celebrará el próximo 28 de marzo su Cocido celeste, que este año llega a su décimo primera edición. El precio por comensal es de 35 euros y la reservas deben cerrarse antes del 14 de marzo o completar aforo. Se harán por mensaje privado al número 648 69 25 01.

El programa de actos arrancará a las 10.30 horas con un café en el Fogar de Asorey, sede de la peña, y después el grupo se desplazará al museo etnográfico Casa do Patrón de Doade. La sesión vermú de las 13.00 horas será amenizada por el grupo tradicional Os Varacuncas y la comida está prevista para las 15.00. A las 19.30 horas habrá un pinchadiscos en el Fogar de Asorey.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents