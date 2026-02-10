Oficios y escenas costumbristas entre ritmos de batucada

Carrozas y comparsas animaron el desfile del día grande de la fiesta de interés turístico internacional en una mañana que el tiempo acompañó y permitió que los coloristas diseños de las comparsas luciesen por las calles de Lalín. Las carrozas de los vecinos de Sello, Banda de Vilatuxe, A Carballeira de Cercio, Botos, Cabaleiros de Lalín y vecinos de A Xesta fueron, por este orden, las más valoradas por un jurado que debía puntuar varios parámetros como originalidad, trabajo o relación con la filosofía de las fiesta. Por el calificado como sambódromo lalinense desfilaron las comparsas que aprovechan el Cocido para estrenar cada año sus coreografías para los carnavales.

La propuesta de la Banda de Vilatuxe, segunda clasificada. | BERNABÉ