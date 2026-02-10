Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

58ª Feira do Cocido

Oficios y escenas costumbristas entre ritmos de batucada

La carroza ganadora, de los vecinos de Sello. | BERNABÉ

Alfonso Loño

Alfonso Loño

Lalín

Carrozas y comparsas animaron el desfile del día grande de la fiesta de interés turístico internacional en una mañana que el tiempo acompañó y permitió que los coloristas diseños de las comparsas luciesen por las calles de Lalín. Las carrozas de los vecinos de Sello, Banda de Vilatuxe, A Carballeira de Cercio, Botos, Cabaleiros de Lalín y vecinos de A Xesta fueron, por este orden, las más valoradas por un jurado que debía puntuar varios parámetros como originalidad, trabajo o relación con la filosofía de las fiesta. Por el calificado como sambódromo lalinense desfilaron las comparsas que aprovechan el Cocido para estrenar cada año sus coreografías para los carnavales.

La propuesta de la Banda de Vilatuxe, segunda clasificada. | BERNABÉ

