Política
El gobierno de Lalín critica la elevada carga fiscal de los autónomos
El grupo de gobierno de Lalín presentará en pleno una moción en defensa de los trabajadores autónomos. En los acuerdos, la iniciativa firmada por la concejala de Emprego, Beatriz Canda, propone que el Concello manifieste su rechazo a la política fiscal del Gobierno de España hacia estos trabajadores. Denuncia una creciente carga impositiva, incerteza y falta de estabilidad normativa que lejos de ofrecer seguridad y apoyo a quienes generan riqueza y empleo mantiene sometidos «a unha presión fiscal desproporcionada que lastra a iniciativa emprendedora e o dinamismo económico local».
También insta al Gobierno central a cumplir con los compromisos adquiridos con los autónomos, en 2023, impulsando de forma inmediata las reformas pendientes de protección social, pluriactividad, conciliación y simplificación burocrática, con un calendario claro de seguimiento y evaluación de dichas medidas en diálogo con las principales organizaciones sectoriales. Pide además la aplicación inmediata del régimen de franquicia del IVA previsto en una directiva europea que permita eximir del pago y la presentación de declaraciones de este impuesto a empresas con una facturación anual inferior a los 85.000 euros. Asimismo, se plantea dar traslado del acuerdo plenario al ministerio, asociaciones ATA, UPTA e UATAE y a las confederaciones empresariales provincial y autonómica.
