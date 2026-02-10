EmporcARTE: el banquete visual que congrega a sesenta maestros en Lalín

El Museo Municipal Ramón Aller de Lalín se viste de gala este sábado de Entroido, 14 de febrero, para acoger la inauguración de la XIV EmporcARTE a las 13.00 horas. Esta edición marca un hito en la trayectoria del proyecto multidisciplinar al ser la primera vez que la convocatoria se abre al público, lo que ha permitido reunir a un total de sesenta creadores con otras tantas sensibilidades artísticas.

La concejala de Cultura, Begoña Blanco, destaca la relevancia de esta convocatoria al señalar que «se trata dunha das edicións con maior participación e destaca a variedade estilística, de técnicas e de formatos, das obras». La muestra lalinense ofrece un recorrido ecléctico que abarca escultura, pintura, grabado, dibujo, técnicas mixtas y fotografía.

El epicentro visual de la exposición será el colorido lienzo de Barreiro, diseñado específicamente para el cartel de la 58ª Feira do Cocido, arropado por nuevas obras de la prestigiosa nómina de cartelistas de la feria. Debido al gran interés despertado tanto en el público general como en centros educativos, la organización ha decidido prorrogar su duración hasta el 18 de abril. La exposición logra una simbiosis única entre figuras consagradas y artistas locales o noveles para completar la siguiente lista de participantes: Laxeiro, Barreiro, Quintana Martelo, Acisclo Manzano, Soledad Penalta, Diego de Giráldez, Fondevila, Tareixa Taboada, Ruth Lodeiro, Raúl Velloso, Daniel Agra, Isabel Alonso, Acisclo Novo, Marc Quintana, Lomarti, María Gandasegui, Jesús Otero, Shuǐ Lóng Xuě Bào, Carlos Santos, José Luis Abeledo (Bibí), Platis Cores, Xan Paz, Carmen Senande, Jesús Millán, Luis Blanco, Juanjo Sarandeses, Raquel Figueiras, Deiviz Kostoya, Lucía Dubra, Juan Liñares, Rubén Álvarez, Sé Senande, Noa Blanco, Olalla Garra, Iria Eijo, Carmen Payo, Inés Benito, Mariña Paz, Olalla Framiñán, Álex Davila, Manuel Nietto, Marisa Miguélez, Max Medina, Julio Sanjurjo, Xulio Fontes, Xulio Pereira, Maruxa e Xulia Ferradás, Ehlaba, Gabriel López, José Antonio Santomé, Alfonso Santomé, Tito Rodríguez, Utrera, Ramiro Cimadevila, Ana González, Cecilia Sanmartín, Teresa Caramés y, por último, Teresa Ferradás.

Tras la apertura de la muestra, la actividad se trasladará a la calle Colón de Lalín, donde a partir de las 14.00 horas se llevará a cabo la tradicional ofrenda de grelos en el monumento al cerdo, con el acompañamiento musical del gaiteiro Plácido Rozas. La jornada culminará con el inevitable Cocido das Artes, que ya cuenta con aforo completo para recibir a un centenar de artistas, según indican desde la organización del evento.