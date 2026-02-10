La Diputación invierte 125.000 euros en la playa de Cerdedo

La Diputación de Pontevedra destina 125.000 euros del Plan +Provincia para que el Concello de Cerdedo-Cotobade pueda avanzar en el plan de ordenación de la zona verde situada junto a la playa fluvial de Cerdedo. Gracias a esta aportación provincial, el gobierno local podrá afrontar las expropiaciones de las parcelas necesarias para poner en marcha este nuevo espacio público, ubicado en las inmediaciones del área de baño del río do Castro y muy próximo al núcleo urbano de Cerdedo.

Esta actuación supone un paso decisivo para impulsar el plan especial que permitirá desarrollar nuevas infraestructuras y dotaciones, además de organizar y acondicionar la zona verde situada en el lugar de Os Pegos. Para hacer posible este proyecto resulta imprescindible expropiar un total de 37 parcelas, una de ellas de titularidad municipal, que en conjunto suman una superficie superior a los 65.000 metros cuadrados a orillas del río do Castro.

Los recursos aprobados para esta intervención en Cerdedo-Cotobade se encuadran dentro de la línea 1 de inversiones del Plan +Provincia. Asimismo, forman parte de los 640.000 euros ya autorizados en apenas un mes desde que el gobierno presidido por Luis López puso a disposición de los concellos de menos de 50.000 habitantes los 85 millones de euros correspondientes al Plan +Provincia 2026-2027.