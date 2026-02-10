La Diputación dedica 120.000 euros en ayudas para colectivos juveniles

La Diputación provincial destina 120.000 euros en ayudas para que los colectivos juveniles puedan poner en marcha iniciativas de interés social. Las asociaciones podrán recibir hasta un máximo de 5.000 euros para iniciar proyectos que favorezcan el desarrollo personal y comunitario, contribuyan a la formación en valores y a la consecución de hábitos saludables.

El plazo de presentación de solicitudes para optar al Plan + Xuventude, que el año pasado benefició a 22 entidades, permanecerá abierto entre el próximo día 16 de este mes y el 13 de marzo. Las bases se pueden consultar en el boletín oficial de la provincia.