Subvenciones
La Diputación dedica 120.000 euros en ayudas para colectivos juveniles
redacción
Lalín
La Diputación provincial destina 120.000 euros en ayudas para que los colectivos juveniles puedan poner en marcha iniciativas de interés social. Las asociaciones podrán recibir hasta un máximo de 5.000 euros para iniciar proyectos que favorezcan el desarrollo personal y comunitario, contribuyan a la formación en valores y a la consecución de hábitos saludables.
El plazo de presentación de solicitudes para optar al Plan + Xuventude, que el año pasado benefició a 22 entidades, permanecerá abierto entre el próximo día 16 de este mes y el 13 de marzo. Las bases se pueden consultar en el boletín oficial de la provincia.
- El tren de borrascas que barre Galicia se alarga: los meteorólogos no ven el final
- Corte de tráfico en el centro de Vigo por un hundimiento de calzada
- Los vigueses se despiden de los paraguas... por unas horas
- Bueu envía en menos de un mes más de 100 notificaciones para la limpieza de fincas forestales
- «De Vigo al mundo»: un día en la casa donde Bimba y Lola diseña su globalidad
- Los bomberos liberan en Vigo a una niña de cuatro años atrapada en el baño: «Estaban más nerviosos los padres»
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- El monte gallego ya no «bebe» más: el suelo forestal está a rebosar de agua