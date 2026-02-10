Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Charla de la Guardia Civil en Vista Alegre

El Centro Cultural Vista Alegre de A Bandeira acoge esta tarde, a partir de las 19.30 horas, una charla informativa organizada por la Guardia Civil centrada en el «Plan Maior Seguridade» y orientada al colectivo de personas mayores con el objeto de impartir consejos para la prevención y mejora de la seguridad en domicilios, calle, entidades bancarias, móviles e internet.

