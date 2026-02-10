Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Brais da Horta anima el Teleclub de Berres |

El espectáculo «Zona en obras» de Brais da Horta llenó el Teleclub de Berres este pasado domingo. Organizado por O Recuncho da Lingua, la actividad fue un éxito que arrancó risas de grandes y pequeños.

