La Avenida de Santiago aumenta un tercio su capacidad de reciclaje

El concejal de Servizos Municipais, Óscar Durán, ofreció ayer explicaciones ante las quejas de vecinos de la Avenida de Santiago por el servicio de recogida de basura, un sentir que diversos habitantes de la zona quisieron trasladar al Concello que no debe entenderse compartido por el conjunto de los residentes: «Coincidimos por completo en que a imaxe de bolsas de lixo fóra do contedor é insalubre, pero tamén entendemos que, antes de deixalas na rúa, o máis cívico é arroxalas en puntos de depósito existentes a poucos metros e que estaban practicamente baleiros».

En este contexto, Durán recordó que en la Avenida de Santiago se incrementó en un tercio el volumen de los depósitos amarillos, destinados a la recogida de plásticos y envases ligeros. Concretamente, en el tramo final de esta avenida había antes 8 colectores de 800 litros, mientras que ahora hay tres islas, con un volumen de 3.200 litros para plásticos en cada una de ellas, de manera que suman 9.600 litros frente a los 6.400 de antes.

Aun así, Durán reconoció que el camión que realiza la recogida sufrió una avería el jueves y no pudo vaciar completamente algún contenedor. Señaló que esto hizo que el sábado alguna de estas unidades estuviese llena, «se ben nesta mesma zona había outras baleiras, o domingo ás 12 da mañá non quedaban bolsas sen recoller», añadió el edil.

Asumiendo que estas «parecen máis queixas persoais que veciñais», el concejal de Servizos Municipais entiende que cualquier ciudadano puede comprender «que todo servizo é susceptible de que apareza algún problema puntual, sen que isto sexa o habitual», indicó tras lo ocurrido la semana pasada.

En todo caso, Óscar Durán informó de que el Concello ya se puso en contacto con la empresa que realiza la recogida de los colectores amarillos, que se mostró «receptiva» con su petición de buscar una alternativa que garantice completar la recogida en el caso de que se produzca alguna avería o incidencia con uno de los camiones que emplea para prestar este servicio que tantas solicitudes, protestas y opiniones diferentes de la vecindad estradense del casco urbano y las parroquias del rural viene trayendo desde hace tiempo.