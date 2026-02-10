Alfonso Hermida, pregonero de la Festa do Lacón

El Concello de Cuntis ha desvelado uno de los anuncios más esperados de su cita gastronómica por excelencia: el pregonero de la XXVII edición de la Festa do Lacón con Grelos. Se trata del periodista y presentador Alfonso Hermida Mejuto, una de las caras más conocidas de la pequeña pantalla en Galicia. Hermida dará el pistoletazo de salida al día grande de la fiesta, previsto para el domingo 22 de febrero, con un pregón que se celebrará a las 12.00 horas.

Nacido en A Coruña (1968), Alfonso Hermida ha estado vinculado a la Televisión de Galicia desde 1994 y desarrollado una trayectoria marcada por la versatilidad, con trabajos en la edición y presentación de informativos y al frente de espacios históricos como «En Xogo», labor por la que recibió el Premio Mestre Mateo al mejor comunicador en 2004.

La organización busca, con esta elección, reforzar el perfil de una fiesta que cada año atrae a visitantes llegados de distintos puntos de Galicia y que ya ha sido declarada de Interese Turístico. El pregón será el acto central de la mañana y servirá, además, para que el presentador comparta con vecinos y asistentes su visión sobre una tradición culinaria que se ha convertido en seña de identidad local.

El alcalde de Cuntis, Manuel Camos, destaca el rigor y el prestigio del pregonero: «La elección de Alfonso Hermida no es fruto del azar ni una decisión improvisada. Toda su trayectoria profesional, su rigor y su relevancia en el periodismo gallego avalan y respaldan esta decisión. Para Cuntis es un auténtico honor contar con un comunicador tan querido por la audiencia para ensalzar nuestro producto estrella».

El regidor aprovechó también para lanzar una invitación abierta a la ciudadanía: «Queremos invitar a todos los gallegos y gallegas a que vengan a Cuntis el día 22, no solo para escuchar a un pregonero de lujo, sino para disfrutar de la hospitalidad de nuestra villa y del mejor lacón con grelos del mundo».

Aunque el pregón concentrará las miradas a mediodía, la jornada festiva arrancará desde primera hora con una programación que combina gastronomía, cultura popular y actividades para todos los públicos. Entre las propuestas previstas figuran los pasacalles de la Agrupación Municipal de Música e Baile Tradicional, una feria de artesanía y muestras singulares como la exposición de encaje o la fusión floral de la muestra «A camelia no lacón con grelos».

El ambiente continuará con la charanga «Los Támega», que pondrá música a la comida, y con actividades infantiles durante la tarde. Como broche final, Cuntis culminará el día con uno de sus actos más simbólicos: el Velorio e Enterro do Chapante, el ritual que en la villa termal marca la despedida del Entroido y la bienvenida a la Cuaresma.