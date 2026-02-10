Abre el plazo de candidaturas al Premio ao Labor das Mulleres hasta el día 20

El Concello de A Estrada abrió ayer el plazo para la presentación de candidaturas a su Premio Honorífico ao Labor das Mulleres, organizado por el Centro de Información á Muller (CIM) municipal. El objetivo es reconocer la labor y trayectoria de aquellas mujeres de A Estrada que, de forma individual o colectiva, bien a través de entidades públicas o privadas, hayan contribuido a lo largo de los años al empoderamiento de la mujer. Las candidaturas pueden presentarse hasta el próximo 20 de febrero.

Desde la concejalía que dirige Amalia Goldar se animó hoy a la ciudadanía a presentar sus candidaturas. Existen tres formas de presentar candidaturas: por propuesta del jurado; por iniciativa propia o a instancia de terceros en el Registro Central del Concello de A Estrada; o por valoración de candidaturas que no resultaran premiadas en convocatorias previas. El jurado, que estará compuesto por personas representativas procedentes de los ámbitos de la igualdad de oportunidades, del mundo empresarial, cultural e institucional de A Estrada, mantendrá una reunión entre el día 1 y el 7 de marzo para emitir su fallo, que se adoptará por mayoría simple. El premio se entregará en un acto público programado el domingo 8 de marzo, a las 19.00 horas, en el MOME, que constará de un reconocimiento simbólico mediante la entrega de una escultura conmemorativa.